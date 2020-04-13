Верховна Рада не планує переходити на електронне голосування та карантин

В Україні немає юридичних та організаційних можливостей для проведення дистанційних голосувань Верховної Ради під час пленарних засідань

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В Україні немає юридичних та організаційних можливостей для проведення дистанційних голосувань Верховної Ради під час пленарних засідань

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "1+1", передає RegioNews.

За його словами, більшість фракцій виступили за проведення голосувань у стандартному режимі.

"Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також повинна працювати", - сказав він.

Разумков додав, що у зв'язку із карантином у Верховній Раді відбувається менше пленарних засідань, натомість депутати зосереджуються на роботі в комітетах.

Крім того, як заявила виданню "Інтерфакс-Україна" "слуга народу" Євгенія Кравчук, у вівторок, 14 квітня Верховна Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання. За її словами, покищо немає порядку денного засідання.

"Сьогодні у нас буде засідання фракції, в тому числі, щоб обговорити подальші кроки", - сказала Кравчук.

Цю інформацію підтвердив ще один депутат фракції "Слуга народу" Іван Шинкаренко. За його інформацією, засідання фракції заплановане на 17:00 13 березня

Він уточнив, що сьогодні, 13 березня о 14:00 до Верховної Ради має приїхати президент Володимир Зеленський.

ЗМІ також повідомляють, що у середу, 15 квітня Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду "антиколомойського" законопроєкту.

Повідомляється, що сьогодні депутати працюють над узгодженням всіх моментів та питань.

Нагадаємо, Верховна Рада України планує голосувати за внесені 16 тисяч поправок до "антиколомойського" законопроєкту цілими розділами, що значно пришвидшить його розгляд.

Перед цим противники так званого "антиколомойського" законопроєкту, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам, подали до нього понад 16 тисяч правок.

7,5 тис. правок подали виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляків і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.