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Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 17:40 4

Коронавірус обібрали, регіони теж: бюджетний комітет урізав кошти на боротьбу з COVID-19 та на розвиток ОТГ

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11 квітня 2020, 17:40 4
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Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд боротьби з коронавірусом пропонується зменшити до 64,9 мільярдів гривень. Регіони отримають на 11 мільярдів менше, ніж планувалося
Фото: Cторінка НБУ у Facebook
Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд боротьби з коронавірусом пропонується зменшити до 64,9 мільярдів гривень. Регіони отримають на 11 мільярдів менше, ніж планувалося

Про це 11 квітня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

У порівнянні з внесеним урядом проєктом було затверджено низку таких змін:

  • зменшений фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн (тепер він пропонується у розмірі 64,9 млрд грн);
  • відновлення дотації (доплати з держбюджету) аграріям в розмірі 4 млрд грн;
  • виділено 100 млн грн на будівництво аеропорту Дніпра;
  • додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України
  • виділено 15 млн грн на національний парк "Софіївка".

Бюджетний комітет також скоротив надходження до регіонів на 10,7 млрд грн. Про це повідомляє Telegram-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

"Комітет скоротив надходження до місцевих бюджетів ... на 44% від обсягу видатків, які потрапляють "під ніж". Це - краще, ніж в попередній версії змін (проект закону № 3279). У ньому уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 млрд (66%)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, планується скоротити субвенції на розвиток ОТГ, системи екстреної медичної допомоги, а також стабілізаційну дотацію і компенсацію за програмою "Соціальна громада. Крім цього, планується на 30% скоротити фінансування опорних шкіл.

Натомість залишається так званий "депутатський фонд" - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників у розмірі 2,9 млрд грн.

Крім цього, зберігається Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) - найбільший за обсягом ресурс місцевих проектів. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, а тепер забирають лише ту частину коштів Фонду, яка ще не розподілена між регіонами (2,6 млрд грн).

Читайте також: Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників, Депутати мають розглянути цю правку до бюджету в понеділок, 13 квітня.


бюджет бюджетні кошти Верховна Рада економіка криза коронавірус регіони медицина финансирование
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