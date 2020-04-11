Коронавірус обібрали, регіони теж: бюджетний комітет урізав кошти на боротьбу з COVID-19 та на розвиток ОТГ
Про це 11 квітня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
У порівнянні з внесеним урядом проєктом було затверджено низку таких змін:
- зменшений фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн (тепер він пропонується у розмірі 64,9 млрд грн);
- відновлення дотації (доплати з держбюджету) аграріям в розмірі 4 млрд грн;
- виділено 100 млн грн на будівництво аеропорту Дніпра;
- додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України
- виділено 15 млн грн на національний парк "Софіївка".
Бюджетний комітет також скоротив надходження до регіонів на 10,7 млрд грн. Про це повідомляє Telegram-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.
"Комітет скоротив надходження до місцевих бюджетів ... на 44% від обсягу видатків, які потрапляють "під ніж". Це - краще, ніж в попередній версії змін (проект закону № 3279). У ньому уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 млрд (66%)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, планується скоротити субвенції на розвиток ОТГ, системи екстреної медичної допомоги, а також стабілізаційну дотацію і компенсацію за програмою "Соціальна громада. Крім цього, планується на 30% скоротити фінансування опорних шкіл.
Натомість залишається так званий "депутатський фонд" - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників у розмірі 2,9 млрд грн.
Крім цього, зберігається Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) - найбільший за обсягом ресурс місцевих проектів. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, а тепер забирають лише ту частину коштів Фонду, яка ще не розподілена між регіонами (2,6 млрд грн).
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