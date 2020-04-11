Коронавірус обібрали, регіони теж: бюджетний комітет урізав кошти на боротьбу з COVID-19 та на розвиток ОТГ

Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд боротьби з коронавірусом пропонується зменшити до 64,9 мільярдів гривень. Регіони отримають на 11 мільярдів менше, ніж планувалося

Фото: Cторінка НБУ у Facebook

Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд боротьби з коронавірусом пропонується зменшити до 64,9 мільярдів гривень. Регіони отримають на 11 мільярдів менше, ніж планувалося

Про це 11 квітня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. У порівнянні з внесеним урядом проєктом було затверджено низку таких змін: зменшений фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн (тепер він пропонується у розмірі 64,9 млрд грн);

відновлення дотації (доплати з держбюджету) аграріям в розмірі 4 млрд грн;

виділено 100 млн грн на будівництво аеропорту Дніпра;

додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України

виділено 15 млн грн на національний парк "Софіївка". Бюджетний комітет також скоротив надходження до регіонів на 10,7 млрд грн. Про це повідомляє Telegram-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки. "Комітет скоротив надходження до місцевих бюджетів ... на 44% від обсягу видатків, які потрапляють "під ніж". Це - краще, ніж в попередній версії змін (проект закону № 3279). У ньому уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 млрд (66%)", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, планується скоротити субвенції на розвиток ОТГ, системи екстреної медичної допомоги, а також стабілізаційну дотацію і компенсацію за програмою "Соціальна громада. Крім цього, планується на 30% скоротити фінансування опорних шкіл. Натомість залишається так званий "депутатський фонд" - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників у розмірі 2,9 млрд грн. Крім цього, зберігається Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) - найбільший за обсягом ресурс місцевих проектів. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, а тепер забирають лише ту частину коштів Фонду, яка ще не розподілена між регіонами (2,6 млрд грн). Читайте також: Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників, Депутати мають розглянути цю правку до бюджету в понеділок, 13 квітня.

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