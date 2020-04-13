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Игорь Пилипенко
Редактор
13 апреля 2020, 12:14 19

Верховная Рада не планирует переходить на электронное голосование и карантин

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13 апреля 2020, 12:14 19
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В Украине нет юридических и организационных возможностей для проведения дистанционных голосований Верховной Рады во время пленарных заседаний
Фото: flickr
В Украине нет юридических и организационных возможностей для проведения дистанционных голосований Верховной Рады во время пленарных заседаний

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1", передает RegioNews.

По его словам, большинство фракций выступили за проведение голосований в стандартном режиме.

"Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная Рада также должна работать", - сказал он.

Разумков добавил, что в связи с карантином в Верховной Раде проходит меньше пленарных заседаний, зато депутаты сосредотачиваются на работе в комитетах.

Кроме того, как заявила изданию "Интерфакс-Украина" "слуга народа" Евгения Кравчук, во вторник, 14 апреля Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание. По ее словам, пока нет повестки дня заседания.

"Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сказала Кравчук.

Эту информацию подтвердил еще один депутат фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко. По его информации, заседание фракции запланировано на 17:00 13 марта

Он уточнил, что сегодня, 13 марта в 14:00 в Верховную Раду приедет президент Владимир Зеленский.

СМИ также сообщают, что в среду, 15 апреля Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта.

Сообщается, что сегодня депутаты работают над согласованием всех моментов и вопросов.

Напомним, Верховная Рада Украины планирует голосовать за внесенные 16 тысяч поправок к "антиколомойского" законопроекта целыми разделами, что значительно ускорит его рассмотрение.

Перед этим противники так называемого "антиколомойского" законопроекта, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам, подали к нему более 16 тысяч правок.

7,5 тыс. правок подали исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.


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