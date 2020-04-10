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10 квітня 2020, 11:32 9

У Верховній раді розглянуть зміни до держбюджету-2020

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10 квітня 2020, 11:32 9
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Бюджетний комітет почне засідання сьогодні, 10 квітня, о 15:00
Фото: Shutterstock
Бюджетний комітет почне засідання сьогодні, 10 квітня, о 15:00

Засідання бюджетного комітету зазначено в розкладі засідань комітетів, опублікованому на сайті Верховної ради, пише RegioNews.

Комітет з питань бюджету має розглянути зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Законопроекти, по яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "(р.№3279, повторне перше читання)", - зазначено у порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть питання перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я, і розподіл субвенції з держбюджету місцевим на підтримку окремих установ і заходів у системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради планують провести 13 квітня.


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