У Верховній раді розглянуть зміни до держбюджету-2020
Засідання бюджетного комітету зазначено в розкладі засідань комітетів, опублікованому на сайті Верховної ради, пише RegioNews.
Комітет з питань бюджету має розглянути зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.
"Законопроекти, по яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "(р.№3279, повторне перше читання)", - зазначено у порядку денному.
Крім того, члени комітету розглянуть питання перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я, і розподіл субвенції з держбюджету місцевим на підтримку окремих установ і заходів у системі охорони здоров'я.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради планують провести 13 квітня.
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