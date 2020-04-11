Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко вважає, що запроваджувана реформа містобудування сприятиме децентралізації і збільшенню прав громад в питаннях будівництва

Фото: Cторінка Андрія Клочка у Facebook

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко вважає, що запроваджувана реформа містобудування сприятиме децентралізації і збільшенню прав громад в питаннях будівництва

Про це він написав на свої сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Андрій Клочко відзначив, що "реформа містобудування, яку презентував Президент, увібрала у себе досвід передових країн, і це не просто загальне місце. Вона справді змінює всю філософію містобудування. Наша кінцева мета - комфортні для життя міста та села, а також ріст будівельної галузі. Тобто, європейська практика. Яким бути містам та селам, вирішуватимуть самі їх мешканці".

Усі дозвільні функції будуть передані на місця і це є яскравим продовженням реформи децентралізації, пише нардеп Андрій Клочко.

У зв’язку з великою увагою громадськості та учасників будівельного ринку до питань, чому ліквідують ДАБІ і чому... Опубліковано Andriy Klochko Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Він відзначає, що "зараз здійснення усіх адміністративних послуг декларативного та дозвільного характеру в містобудуванні в населених пунктах з більш як 50 тис. жителів стосовно об’єктів СС1 (місткістю до 40 осіб) та СС2 (40-400 осіб) делеговані органам місцевого самоврядування. Це дуже правильно, оскільки кожна послуга повинна бути наближена до споживача – до рівня міста, ОТГ, села. І наша реформа йде далі – ми передамо усім громадам усі дозвільні функції по об’єктам СС1 та СС2, а також і по найбільш складнимоб’єктам СС3. Натепер цими останніми займається Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), як і об’єктами СС1 та СС2, які будуються в населених пунктах з населенням менше 50 тис. жителів. Ми припинемо цю дискримінацію та продовжимо децентралізацію".

Андрій Клочко пише, що як тільки будуть внесені відповідні зміни до законодавства,усі дозвільні повноваження перейдуть до громад, а за новоствореною Державною сервісною службою містобудування залишиться надання такої адмінпослуги як сертифікація.

І сама громада отримає можливість контролювати виконання виданих органом місцевого самоврядування містобудівних умов та обмежень шляхом ухвалення рішення про надання права виконання будівельних робіт, підсумовує нардеп.