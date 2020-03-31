Ринок землі: нардепи блокують підписання закону

У Верховній Раді України зареєстровали два проекти постанов про скасування рішення парламенту від 31 березня про ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

Фото: aif.ua

У Верховній Раді України зареєстровали два проекти постанов про скасування рішення парламенту від 31 березня про ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт парламенту. Зокрема, ініціатором постанови 2178-10-П став позафракційний нардеп Антон Поляков, виключений зі складу фракції "Слуга народу" в грудні 2019 року. За його словами, під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради щодо процедури прийняття парламентом законів. Автором другої постанови 2178-10-П1 стала позафракційна нардеп Оксана Савчук ("Свобода"). Таким чином, підписання закону про ринок землі спікером ВР та президентом стає неможливим до розгляду парламенту зареєстрованих постанов. Нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року. Закон підтримали 259 народних депутатів. Зазначимо, відкриття ринку землі було однією з вимог МВФ щодо продовження співпраці. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів. За прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів. Як повідомлялося, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.

.