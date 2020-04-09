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Рада перенесла позачергове засідання
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09 квітня 2020, 10:49 6

Рада перенесла позачергове засідання

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09 квітня 2020, 10:49 6
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Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня
Фото: twitter/verkhovna_rada
Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня

Як передає RegioNews, про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок (13 квітня - ред.)", - сказав він.

За його словами, лише ввечері 8 квітня з'явився остаточний варіант змін до державного бюджету України, підготовлений Мінфіном спільно з комітетами парламенту, який можуть розглянути на засіданні.

Як зазначив Разумков, в понеділок може бути розглянуто й інші законопроекти, але головним і першочерговим є зміни до бюджету.

У свою чергу, глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев запевнив, що Рада не розгляне так званий "антиколомойський" законопроект на найближчому засіданні, пише РБК-Україна.

За його словами, велике число поданих до документа правок "дійсно викликано бажанням затягнути його розгляд".

"Законопроект неоднозначний і до нього в будь-якому випадку було б багато правок. До кінця цього тижня буде тільки готуватися таблиця правок. Про варіанти групування ми ще говоримо", - сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що засідання Ради планувалось на четвер-п'ятницю (10-11 квітня), на якому могли б винести, а парламент затвердив би, кандидатуру міністра енергетики і екології.

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.


Верховна Рада Дмитро Разумков засідання закон
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