Абсолютний рекорд: до "антиколомойского" закону внесли 13 тис. правок

Противники так званого "антиколомойського" закону станом на вечір 6 квітня подали на розгляд до законопроекту у другому читанні вже понад 13 тисяч правок

Фото: twitter/verkhovna_rada

Противники так званого "антиколомойського" закону станом на вечір 6 квітня подали на розгляд до законопроекту у другому читанні вже понад 13 тисяч правок

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Голосу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 18:00 вже є 13 000+ правок до закону про банки 2571-д... Є один позафракційний депутат, який тільки від себе подав понад 6000 правок, ще три пакети по 1,5 тисячі поправок", - написав він, зауваживши, що це ще не все.

При цьому він додав, що "абсолютний рекорд парламентаризму буде побитий двічі".

Зазначимо, відкриття ринку землі було однією з вимог МВФ щодо продовження співпраці. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

За прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів.

Як повідомлялося, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 6 тис. правок, які нардепи подали до "антіколомойського" закону.

В ніч на 31 березня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року. Закон підтримали 259 нардепів. Від "Слуги народів" було 206 голосів, "Європейської солідарністі" – 23, "Голосу" – 13, "Довіри" – 12, позафракційних – 5. Не голосували зовсім фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депгруппа "За майбутнє".

31 березня у Раді зареєстровали два проекти постанов про скасування цього рішення парламенту.