Рада прискорила розгляд "антиколомойського" закону

Верховна Рада України підтримала скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності"

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Верховна Рада України підтримала скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності"

Як передає RegioNews, "за" проект закону №3260 або так званий "антиколомойський" закон проголосував 271 народний депутат.

Зазначимо, раніше нардеп від "Голосу" та перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав на своїй сторінці у Facebook, що комітет підтримав даний закон.

"Він буде підтриманий згідно Регламенту (ст.110, п.2) як 2571-д, але в тій редакції, яку запропонував Уряд! Шлях до зали парламенту для закону відкритий", - написав він.

Нагадаємо, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.

ДОВІДКА: законопроект називають "антиколомойським", оскільки на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником - Ігорем Коломойським.

Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку тільки в грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.