19:16  30 березня
На Донбасі загинув один український військовий, четверо поранені - штаб
18:20  30 березня
Нардепи підтримали "антиколомойський" закон у першому читанні
12:32  30 березня
У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
UA | RU
UA | RU
30 березня 2020, 15:26 37

Рада прискорила розгляд "антиколомойського" закону

Читайте также
на русском языке
30 березня 2020, 15:26 37
Читайте также на русском языке
Верховна Рада України підтримала скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності"
Фото: Depo.ua
Верховна Рада України підтримала скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності"

Як передає RegioNews, "за" проект закону №3260 або так званий "антиколомойський" закон проголосував 271 народний депутат.

Зазначимо, раніше нардеп від "Голосу" та перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав на своїй сторінці у Facebook, що комітет підтримав даний закон.

"Він буде підтриманий згідно Регламенту (ст.110, п.2) як 2571-д, але в тій редакції, яку запропонував Уряд! Шлях до зали парламенту для закону відкритий", - написав він.

Нагадаємо, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.

ДОВІДКА: законопроект називають "антиколомойським", оскільки на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником - Ігорем Коломойським.

Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку тільки в грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.


Ігор Коломойський закон Верховна Рада Приватбанк законопроєкт
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 17:27
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 18:30
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Всі блоги »
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »