Гео Лерос розповів про допит в СБУ

Слідчий СБУ, який сьогодні, 6 квітня, допитував нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, викрившого брата глави Офісу президента в корупційних схемах, цікавило його ставлення до глави ОПУ Андрія Єрмака, а не суть скандальних відеозаписів

Фото: facebook/ГеоЛерос

Слідчий СБУ, який сьогодні, 6 квітня, допитував нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, викрившого брата глави Офісу президента в корупційних схемах, цікавило його ставлення до глави ОПУ Андрія Єрмака, а не суть скандальних відеозаписів

Як передає RegioNews, про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook після допиту.

"На сьогоднішньому допиті слідчого СБУ дуже цікавило моє ставлення до Андрія Єрмака...Хм, а яке у вас було ставлення до Свинарчуків, після розкриття їх листувань? Яке у вас ставлення до вождів "ЛНР/ДНР", яких Єрмак зробив стороною в переговорах і вивів РФ в статус спостерігачів?", - написав нардеп.

При цьому він порадив правоохоронцям "розібратися з самим контентом (відео - ред.), а не зі мною, це буде правильне використання державного ресурсу".

Щодо себе, то Лерос додав, що "мені байдуже, що про мене говорять за моєю спиною, поки про мене говорять неправду".

У свою чергу адвокат Лероса Масі Найєм повідомив, що СБУ об'єднала два кримінальні провадження щодо нардепа.

"Кримінальне провадження... відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Під час допиту було повідомлено, що дане кримінальне провадження об'єднали із кримінальним провадженням... за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство)", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Через це адвокат висловив клопотання про перенесення допиту і заявив, що Лерос є викривачем і не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень.

"Також викривач має право давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати. Гео на даний момент не відмовляється давати свідчення. Але нам не зрозуміла логіка (назвемо це так), за якою і СБУ і ДБР викликають на допит у справі з однією кваліфікацією, а потім об’єднують, додаючи синхронно ст. 190 ККУ", - додав Найєм.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.