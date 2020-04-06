Гео Лерос рассказал о допросе в СБУ
Как передает RegioNews, об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook после допроса.
"На сегодняшнем допросе СБУ следователя очень интересовало мое отношение к Андрею Ермаку...Хм, а какое у вас было отношение к Свинарчукам, после раскрытия их переписок? Какое у вас отношение к вождям "ЛНР/ДНР", которых Ермак сделал стороной в переговорах и вывел рф в статус наблюдателей?", - написал нардеп.
При этом он посоветовал правоохранителям "разобраться с самим контентом (видеозаписей - ред.), а не со мной, это будет правильное использование государственного ресурса".
Относительно себя, то Лерос добавил, что "мне неважно, что обо мне говорят за моей спиной, пока обо мне говорят неправду".
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.
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