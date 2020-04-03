У Зеленского обещают 12 тысяч многоразовых защитных костюмов для медиков
Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ежедневного селекторного совещания под председательством президента Украины.
"До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды", - сказал он.
Как отметил Тимошенко, закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе.
В частности, ночью в Украину прибыло 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы. Также 3 апреля планируется подписание контракта по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов, а в начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории.
В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что происходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избежать осложнений.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.
- 16:58 03 апреля Повесилась и-за коронавируса: Полтавщиной распространяется новый фейк
- 16:57 03 апреля Ермак возвращался из Минска частным самолетом Пинчука - "Схемы"
- 16:57 03 апреля Ивано-Франковск: у младенца умершей роженицы COVID-19 нет
- 16:35 03 апреля На Прикарпатье умершую в районной больнице женщину проверяют на COVID-19
- 16:29 03 апреля Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца
- 16:26 03 апреля В соседних странах врачи массово увольняются с работы
- 15:44 03 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств