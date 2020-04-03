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03 апреля 2020, 14:57 6

У Зеленского обещают 12 тысяч многоразовых защитных костюмов для медиков

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03 апреля 2020, 14:57 6
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Сегодня, 3 апреля, в регионы Украины отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей
Фото: president.gov.ua
Сегодня, 3 апреля, в регионы Украины отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ежедневного селекторного совещания под председательством президента Украины.

"До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды", - сказал он.

Как отметил Тимошенко, закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе.

В частности, ночью в Украину прибыло 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы. Также 3 апреля планируется подписание контракта по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов, а в начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории.

В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что происходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избежать осложнений.

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Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.


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