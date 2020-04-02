Коронавірус: Чернівецьку область закривають на в'їзд та виїзд

У ніч з 2 на 3 квітня в Чернівецькій області запроваджують режим заборони в'їзду та виїзду з області

У ніч з 2 на 3 квітня в Чернівецькій області запроваджують режим заборони в'їзду та виїзду з області

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