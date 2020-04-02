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02 квітня 2020, 21:56 3

Коронавірус: Чернівецьку область закривають на в'їзд та виїзд

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02 квітня 2020, 21:56 3
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У ніч з 2 на 3 квітня в Чернівецькій області запроваджують режим заборони в'їзду та виїзду з області
У ніч з 2 на 3 квітня в Чернівецькій області запроваджують режим заборони в'їзду та виїзду з області

Про це у Facebook повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук, передає RegioNews.

Повідомляється, що заборона не стосується перевезення вантажів, транзитного транспорту, а також транспорту установ, які забезпечують життєдіяльність області.

Дозволено рух транспорту осіб, які зареєстровані в області і повертаються до місця постійного проживання.

Мер міста закликав мешканців області повертатись і залишатись вдома. На який час запроваджено обмеження, не повідомляють.

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Нагадаємо, станом на 2 квітня в Чернівецькій області офіційно підтвердили 39 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких є 10 лікарів.


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