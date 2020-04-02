Коронавирус: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд
Об этом в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает RegioNews.
Сообщается, что запрет не касается перевозки грузов, транзитного транспорта, а также транспорта учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.
Разрешено движение транспорта лиц, которые зарегистрированны в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
Мэр города призвал жителей области возвращаться и оставаться дома. На какое еменно время введено ограничение, не сообщается.
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Напомним, по состоянию на 2 апреля в Черновицкой области официально подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей.
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