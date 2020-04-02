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02 апреля 2020, 21:56 12

Коронавирус: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд

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02 апреля 2020, 21:56 12
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В ночь со 2 на 3 апреля в Черновицкой области вводят режим запрета на въезд и выезд из области
Фото: ГПСУ
В ночь со 2 на 3 апреля в Черновицкой области вводят режим запрета на въезд и выезд из области

Об этом в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает RegioNews.

Сообщается, что запрет не касается перевозки грузов, транзитного транспорта, а также транспорта учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.

Разрешено движение транспорта лиц, которые зарегистрированны в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

Мэр города призвал жителей области возвращаться и оставаться дома. На какое еменно время введено ограничение, не сообщается.

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Напомним, по состоянию на 2 апреля в Черновицкой области официально подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей.


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