Коронавирус: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд

В ночь со 2 на 3 апреля в Черновицкой области вводят режим запрета на въезд и выезд из области

Фото: ГПСУ

В ночь со 2 на 3 апреля в Черновицкой области вводят режим запрета на въезд и выезд из области

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