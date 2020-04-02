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02 квітня 2020, 17:58 29

Карантин і рейтинги партій: з'явилися свіжі дані

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Рейтинг президента України Володимира Зеленського залишається найвищим, другу сходинку займає Петро Порошенко, а рівень підтримки Юлії Тимошенко суттєво знизився
Фото: flickr
Рейтинг президента України Володимира Зеленського залишається найвищим, другу сходинку займає Петро Порошенко, а рівень підтримки Юлії Тимошенко суттєво знизився

Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічним центром SOCIS, передає RegioNews.

Згідно із новими даними, за Володимира Зеленського готові проголосувати 40,4% опитаних.

Рейтинг Петра Порошенка виріс із 9,6% у лютому до 11,8% у березні. Натомість рейтинг Юлії Тимошенко знизився із 7,5% до 5,1%.

За правлячу партію "Слуга народу" також готові проголосувати більшість респондентів, її рейтинг становить 31,5%.

Рейтинг партії "Європейська солідарність" становить 12%, вона також наростила рівень підтримки.

За "Опозиційну платформу — За життя" готові віддати голос 9,8% респондентів, і за "Батьківщину" - 5,9% голосів.

До 37,5% зросла кількість громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

Кількість громадян, які вважають напрямок розвитку подій правильним, зросла до 14,8%.

Більшість українців хвилює війна на Сході (46,9%) і низький рівень зарплат і пенсій (47,3%).

Упродовж останнього місяця актуальність проблеми високих комунальних тарифів знизилась до 28,4%, натомість все більше українців відзначають важливість якісного медичного обслуговування (23,9%).

Опитування проводилось 13-23 березня серед 2 тисяч дорослих громадян України крім Криму та непідконтрольних територій методом CAPI з використанням планшетів.

Нагадаємо, українці найкраще ставляться до Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова, а найгірше - до Андрія Єрмака та Арсена Авкова.

Раніше повідомлялось, що 62% опитаних українців виступають проти закріплення в Конституції "особливого статусу" для тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).


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