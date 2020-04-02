Україна очікує на отримання траншу від МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом МВФ надасть Україні черговий транш кредиту

Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом МВФ надасть Україні черговий транш кредиту

Про це в повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із представниками Американської торговельної палати в Україні, яка представляє понад 600 провідних інвесторів.

В ході зустрічі обговорювалося питання співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та бізнесом.

Зокрема Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів отримав від Міжнародного Валютного Фонду позитивний сигнал і сподівається найближчим часом на отримання першого траншу.

За словами Прем'єр-міністра, також очікується фінансова допомога від Світового банку.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер повідомив, що продовження співпраці з МВФ є дуже важливим для всіх інвесторі, і компанії-члени Палати активно допомагають Україні боротися з пандемією COVID-19.

"Ми вже надали свої пропозиції для економічного зростання України та детальний план дій щодо їх імплементації. Ми готові продовжувати співпрацю задля підтримки бізнесу та економіки України", - сказав Андрій Гундер.

У свою чергу Денис Шмигаль подякував бізнесу за допомогу та висловив надію на подальшу співпрацю.

Нагадаємо, станом на 30 березня Верховна Рада розглянула 3650 поправок до закону про ринок землі, який почала розглядати 6 лютого.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.