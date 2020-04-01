Кабмін виділив майже два мільйони на ремонт фасаду Офісу президента
Уряд виділив майже два мільйони гривень на ремонт будівлі Офісу президента України. Це питання в середу, 1 квітня, розглядав Кабмін на своєму засіданні
Уряд виділив майже два мільйони гривень на ремонт будівлі Офісу президента України. Це питання в середу, 1 квітня, розглядав Кабмін на своєму засіданні
Про це пише RegioNews з посиланням на судово-юридичну газету.
"Виділити Державному управлінню справами 1741 378 гривень для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайної ситуації в адміністративній будівлі по вул. Банковій, 11, у р. Києві", — сказано в проекті розпорядження Кабміну.
У пояснювальній записці стверджується, що пошкоджена конструкція фасаду Офісу Президента може зруйнуватися без ремонту.
Все на роботи піде більше двох мільйонів гривень.
Карантин в Україні: Кабмін ввів нові заборони
01 квітня 2020, 17:29Єрмак про плівки: маю право приймати резюме громадян. "Слуги" написали заяву в органи
01 квітня 2020, 16:43Уряд запровадив нові обмеження на пересування людей
01 квітня 2020, 15:20
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 квітня 2020, 09:40Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
- 18:53 01 квітня На Закарпатті поранили чоловіка та забрали у нього 800 тисяч гривень
- 18:44 01 квітня Кабмін виділив майже два мільйони на ремонт фасаду Офісу президента
- 18:24 01 квітня У лікарні Мелітополя головний лікар заразився коронавірусом, а його заступниця в реанімації
- 18:15 01 квітня Закарпаття: у ромському таборі сталася перестрілка
- 18:13 01 квітня "Плівки Єрмака": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування
- 18:11 01 квітня Як голови ОДА і облради на Буковині відкривали перинатальний центр під час карантину
- 09:40 01 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
Всі блоги »
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Хто заробляє на коронавірусних тестах у Чернівцях, Тернополі та Черкасах?
01 квітня 2020, 14:00
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації