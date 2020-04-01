Кабмін виділив майже два мільйони на ремонт фасаду Офісу президента

Уряд виділив майже два мільйони гривень на ремонт будівлі Офісу президента України. Це питання в середу, 1 квітня, розглядав Кабмін на своєму засіданні

Уряд виділив майже два мільйони гривень на ремонт будівлі Офісу президента України. Це питання в середу, 1 квітня, розглядав Кабмін на своєму засіданні

Про це пише RegioNews з посиланням на судово-юридичну газету. "Виділити Державному управлінню справами 1741 378 гривень для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайної ситуації в адміністративній будівлі по вул. Банковій, 11, у р. Києві", — сказано в проекті розпорядження Кабміну. У пояснювальній записці стверджується, що пошкоджена конструкція фасаду Офісу Президента може зруйнуватися без ремонту. Все на роботи піде більше двох мільйонів гривень.

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