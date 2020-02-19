Рада розглянула 500 правок до закону про ринок землі

На середу, 19 лютого, Верховна рада розглянула 500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок

На середу, 19 лютого, Верховна рада розглянула 500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок

Як повідомляє RegioNews, парламентарії станом на вівторок пройшли 483 правки.



Жодна з них підтримана в залі не була.



Нагадаємо, Верховна рада 6 лютого почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.



Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" розглядає можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної Ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

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