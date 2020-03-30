Нардепам залишилося розглянути менше 400 правок "земельного закону"
Верховна Рада України станом на вечір 30 березня розглянула 3650 поправок до другого читання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10
Верховна Рада України станом на вечір 30 березня розглянула 3650 поправок до другого читання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради
Таким чином, депутатам залишилося розглянути менше 400 з 4018 правок до другого читання законопроекту.
Нагадаємо, станом на 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки.
6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.
13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
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