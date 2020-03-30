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30 березня 2020, 22:05 7

Нардепам залишилося розглянути менше 400 правок "земельного закону"

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30 березня 2020, 22:05 7
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Верховна Рада України станом на вечір 30 березня розглянула 3650 поправок до другого читання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10
Фото: golos.com.ua
Верховна Рада України станом на вечір 30 березня розглянула 3650 поправок до другого читання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради

Таким чином, депутатам залишилося розглянути менше 400 з 4018 правок до другого читання законопроекту.

Нагадаємо, станом на 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки.

6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.


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