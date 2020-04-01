Зеленского призывают уволить и посадить Ермака

На сайте Офиса президента Украины 1 апреля появилась петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака"

Фото: president.gov.ua

На сайте Офиса президента Украины 1 апреля появилась петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на документ №22/091322-эп, автором которого является Александр Иванов.

По его словам, Андрей Ермак является олицетворением двух главных угроз для Украины – капитуляции в войне с Россией и коррупции в новой власти. Так же он применяет давление на депутатов Верховной Рады Украины.

В частности, Иванов привел в пример "примирение" Приднестровья и Молдовы авторства заместителя главы администрации Владимира Путина – Дмитрия Козака, с которым Ермак имеет тесные контакты. Также автор петиции вспоминает недавнее подписание Ермаком создание так называемого Консультативного Совета в рамках ТКГ в Минске.

"В силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить, но Ермак заявляет, что готов и дальше воплощать этот антиконституционный план. Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены", - подчеркивает автор документа.

Кроме того, добавляет он, Андрей Ермак стал олицетворением коррупции в команде Зеленского из-за обвинений Дениса Ермака в торговле государственными должностями.

"Господин президент, время определиться и выбрать на чьей вы стороне - коррупции и капитуляции перед Россией, или на стороне демократической, независимой некоррумпированной Украины. Если вы на стороне Украины, то Андрей Ермак должен быть немедленно освобожден, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции", - призвал Иванов.

Отметим, за первый день петиция набрала 2439 голосов из необходимых 25 тысяч для рассмотрения президентом. Сбор подписей длится три месяца.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.