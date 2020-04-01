Скороход заявила про наявність компромату на Андрія Єрмака
Про це вона написала у Telegram, передає RegioNews.
За словами Анни Скороход, обстановка в Офісі Президента зараз нагадує пожежу в будинку розпусти. Вона запевнила, що існують записи розмов Андрія Єрмака, і скоро вони будуть оприлюднені.
"Хочемо заспокоїти Андрія Борисовича – такі розмови є, вони були зафіксовані в ході проведення НСРД правнуками Дзержинського й, напевно, невдовзі будуть оприлюднені", - написала вона.
Скороход також зазначила, що зараз Володимир Зеленський намагається зрозуміти, за які саме призначення, санкціоновані президентом, Єрмак взяв гроші.
"Що ж стосується президента, то він намагається зрозуміти, за яке саме призначення, санкціоноване Зеленським, Єрмак взяв гроші й чи не пішла частина цих грошей на обладнання персонального спортзалу та неофіційного офісу в будинку, де проживає глава держави", - йдеться в повідомленні.
Вона запевнила, що частина грошей пішла саме на це, а також додала, що кошти, які пішли на ремонт в домі президента, заплатив за призначення в ДП "НАЕК "Енергоатом" Володимир Купчак.
"Ось заява Зеленського, яка з’явилась на другий день після зустрічі Єрмака з Купчаком і передачею грошей останнім.
Але згодом з’ясувалось, що Купчак не має необхідного стажу й тепер, аби не повертати гроші, Єрмак пропонує Зеленському призначити Купчака віце-прем’єром. Це – мудре рішення, яке свідчить про те, що на вулиці Банковій засідають справжні державотворці", - розповіла депутатка.
Раніше брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис визнав достовірність і справжність відеозаписів, які опублікував нардеп Гео Лерос, і на яких він торгує державними посадами.
29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
- 18:53 01 квітня На Закарпатті поранили чоловіка та забрали у нього 800 тисяч гривень
- 18:44 01 квітня Кабмін виділив майже два мільйони на ремонт фасаду Офісу президента
- 18:24 01 квітня У лікарні Мелітополя головний лікар заразився коронавірусом, а його заступниця в реанімації
- 18:15 01 квітня Закарпаття: у ромському таборі сталася перестрілка
- 18:13 01 квітня "Плівки Єрмака": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування
- 18:11 01 квітня Як голови ОДА і облради на Буковині відкривали перинатальний центр під час карантину
- 09:40 01 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів