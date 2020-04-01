Скороход заявила про наявність компромату на Андрія Єрмака

Народна депутатка Анна Скороход, яку раніше виключили із фракції "Слуга народу", повідомила, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак перебуває в напівшоковому стані через побоювання, що існують записи розмов не тільки брата, але і його самого

Фото: Facebook

Народна депутатка Анна Скороход, яку раніше виключили із фракції "Слуга народу", повідомила, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак перебуває в напівшоковому стані через побоювання, що існують записи розмов не тільки брата, але і його самого

Про це вона написала у Telegram, передає RegioNews.

За словами Анни Скороход, обстановка в Офісі Президента зараз нагадує пожежу в будинку розпусти. Вона запевнила, що існують записи розмов Андрія Єрмака, і скоро вони будуть оприлюднені.

"Хочемо заспокоїти Андрія Борисовича – такі розмови є, вони були зафіксовані в ході проведення НСРД правнуками Дзержинського й, напевно, невдовзі будуть оприлюднені", - написала вона.

Скороход також зазначила, що зараз Володимир Зеленський намагається зрозуміти, за які саме призначення, санкціоновані президентом, Єрмак взяв гроші.

"Що ж стосується президента, то він намагається зрозуміти, за яке саме призначення, санкціоноване Зеленським, Єрмак взяв гроші й чи не пішла частина цих грошей на обладнання персонального спортзалу та неофіційного офісу в будинку, де проживає глава держави", - йдеться в повідомленні.

Вона запевнила, що частина грошей пішла саме на це, а також додала, що кошти, які пішли на ремонт в домі президента, заплатив за призначення в ДП "НАЕК "Енергоатом" Володимир Купчак.

"Ось заява Зеленського, яка з’явилась на другий день після зустрічі Єрмака з Купчаком і передачею грошей останнім.

Але згодом з’ясувалось, що Купчак не має необхідного стажу й тепер, аби не повертати гроші, Єрмак пропонує Зеленському призначити Купчака віце-прем’єром. Це – мудре рішення, яке свідчить про те, що на вулиці Банковій засідають справжні державотворці", - розповіла депутатка.

Раніше брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис визнав достовірність і справжність відеозаписів, які опублікував нардеп Гео Лерос, і на яких він торгує державними посадами.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.