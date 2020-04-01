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Скороход заявила о наличии компромата на Андрея Ермака

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01 апреля 2020, 15:44 25
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Народный депутат Анна Скороход, которую ранее исключили из фракции "Слуга народа", сообщила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится в полушоковом состоянии из-за опасений, что существуют записи разговоров не только брата, но и его самого
Фото: Facebook
Народный депутат Анна Скороход, которую ранее исключили из фракции "Слуга народа", сообщила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится в полушоковом состоянии из-за опасений, что существуют записи разговоров не только брата, но и его самого

Об этом она написала в Telegram, передает RegioNews.

По словам Анны Скороход, обстановка в Офисе Президента сейчас напоминает пожар в публичном доме. Она заверила, что существуют записи разговоров Андрея Ермака, и скоро они будут обнародованы.

"Хотим успокоить Андрея Борисовича - такие разговоры есть, они были зафиксированы в ходе проведения НСРД правнуками Дзержинского и, наверное, скоро будут обнародованы", - написала она.

Скороход также отметила, что сейчас Владимир Зеленский пытается понять, за какие именно назначения, санкционированные президентом, Ермак взял деньги.

"Что же касается президента, то он пытается понять, за которое именно назначение, санкционированное Зеленским, Ермак взял деньги и не пошла ли часть этих денег на оборудование персонального спортзала и неофициального офиса в доме, где проживает глава государства", - говорится в сообщении.

Она заверила, что часть денег пошла именно на это, а также добавила, что средства, которые пошли на ремонт в доме президента, заплатил за назначение в ГП "НАЭК "Энергоатом" Владимир Купчак.

"Вот заявление Зеленского, которое появилась на второй день после встречи Ермака с Купчаком и передачей денег последним. Но впоследствии выяснилось, что Купчак не имеет необходимого стажа и теперь, чтобы не возвращать деньги, Ермак предлагает Зеленскому назначить Купчака вице-премьером. Это - мудрое решение, которое свидетельствует о том, что на улице Банковой заседают настоящие державотворцы", - рассказала депутат.

Ранее брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис признал достоверность и подлинность видеозаписей, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, и на которых он торгует государственными должностями.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.


Владимир Зеленский Андрей Ермак Слуга народа коррупция Анна Скороход
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