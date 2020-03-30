Верховна Рада не підтримала зміни до державного бюджету
Про це повідомляє RegioNews.
За проєкт закону із реєстраційним номером 3279 проголосували 223 народних депутати. Його було направлено до комітету Верховної Ради для підготовки на повторне перше читання.
Також парламент проголосував за скорочення сроків підготовки до першого читання та подачі альтернативних законопроєктів.
Даний документ пропонує збільшити дефіцит бюджету до 298,4 млрд грн, передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом 97,1 млрд грн, а також скорочення видатків бюджету.
Законопроєкт був зареєстрований на сайті Верховної Ради у неділю, 29 березня, 30 березня його текст було оприлюднено і схвалено профільним комітетом.
30 березня відбулось позачергове пленарне засідання парламенту, в ході якого було відправлено у відставку міністрів охорони здоров'я та фінансів.
Уряд України запропонував Верховній Раді зміни до державного бюджету, зокрема зменшити доходи держбюджету на 115 млрд грн, збільшити витрати на 96 млрд грн.
Також Кабмін пропонує обнулити фінансування місцевих виборів-2020, зменшити витрати на субсидії на 8 млрд грн, припинити фінансування Українського культурного фонду.
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