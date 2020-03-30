Верховна Рада не підтримала зміни до державного бюджету

Верховна Рада України в ході позачергового пленарного засідання 30 березня не підтримала проєкт Закону про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік

Фото: flickr

Верховна Рада України в ході позачергового пленарного засідання 30 березня не підтримала проєкт Закону про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік

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