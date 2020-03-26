Кабмін вирішив урізати держбюджет: де і на скільки

Уряд України запропонував Верховній Раді зміни до державного бюджету

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Уряд України запропонував Верховній Раді зміни до державного бюджету

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед іншого Кабмін пропонує зменшити доходи держбюджету на 115 млрд грн, збільшити витрати на 96 млрд грн, що призведе до збільшення дефіциту держбюджету майже в чотири рази - на 202 млрд грн.

Так, Кабмін пропонує обнулити фінансування місцевих виборів-2020, зменшити витрати на субсидії на 8 млрд грн, припинити фінансування Українського культурного фонду.

За його словами, спочатку на місцеві вибори в 2020-му році було закладено 2 млрд 156 млн грн. По змін, які запропонував Кабмін - на місцеві вибори хочуть виділити 1 млн 291 тисячі грн.

"Тобто по суті фінансування місцевих виборів обнуляється і вони в такому випадку не зможуть бути проведені в жовтні 2020 го року", - пояснив Гончаренко.

Також, за словами нардепа, Кабмін хоче скоротити фінансування Верховного суду на 100 млн грн. "Фінансування Верховного суду пропонується скоротити на 100 млн гривень. Було заплановано 2 млрд 383 млн грн, пропонується 2 млрд 273", – написав він.

При цьому бюджет Офісу генпрокурора планують урізати всього на 120 млн гривень: з 7 млрд 670 млн 648, 2 тис. грн до 7 млрд 550 млн 712, 2 тис. грн.

Бюджет Вищого антикорупційного суду планують урізати на більше 82 мільйонів: з 373 млн 648, 4 тис. грн до 291 млн 413, 5 тис. грн.

Видатки на МВС планують залишити на тому ж рівні: урізають лише 4 789 тис грн. "У держбюджеті 2020 року закладено 92 млн 966 443 тис грн, а зі змінами - 92 млн 961 654 тис грн", - уточнив Гончаренко.

Крім повного урізання бюджету уряд вирішив забрати податок на паливо в розмірі 13,44%, який йшов до місцевих бюджетів. "Тобто, після того, як скасували податок на оренду землі і нерухомість, зараз хочуть скасувати і збір акцизу з палива до місцевих бюджетів і туристичний збір. По суті, місцеву владу ставлять на коліна. Ось так і закінчується епоха децентралізації в Україні", - пише нардеп.

Крім того, планується повне обнулення Державного фонду регіонального розвитку, субвенцію об'єднання громад на інфраструктуру, субвенція на соціально-економічний розвиток.

Як зазначив Гончаренко, одночасно уряд пропонує створити Стабілізаційний фонд. "Для цього скорочуються більшість важливих статей в бюджеті, аж до повного обнулення, витрати на школи, на культуру, на субсидії. АЛЕ! Гроші, які звільняються в результаті скорочення будуть додатково виділені на утримання суддів і чиновників", - уточнив він.

Нагадаємо,

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.