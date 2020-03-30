19:16  30 березня
На Донбасі загинув один український військовий, четверо поранені - штаб
18:20  30 березня
Нардепи підтримали "антиколомойський" закон у першому читанні
12:32  30 березня
У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
UA | RU
UA | RU
30 березня 2020, 14:31 49

Рада звільнила Уманського і Ємця, але не змогла їх замінити

Читайте также
на русском языке
30 березня 2020, 14:31 49
Читайте также на русском языке
Верховна Рада схвалила проекти постанов про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я
Фото: сайт Верховной Рады Украины
Верховна Рада схвалила проекти постанов про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, відставку міністра фінансів підтримали 249 народних депутатів, а голови МОЗ - 271.

Водночас надрепи провалили голосування за призначенни нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.

Так, "за" призначення Марченка проголосували лише 223 нардепи (проект постанови №3282), а за Степанова - 217 (проект постанови №3284), що є недостатнім для обрання.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський покидають свої посади.

23 березня нардепи від "ЄС" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець має намір оголосити про свою відставку.

Повідомлялося, що 30 березня відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту, в ході якого планують проголосувати за звільнення міністрів охорони здоров'я та фінансів.

Також повідомлялось, що за два роки Ємець заробив трохи більше двох мільйонів гривень, а його родина придбали майна на десятки мільйонів.


відставка Мінфин Верховна Рада МОЗ Ілля Ємець Ігор Уманський
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 17:27
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 18:30
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Всі блоги »
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »