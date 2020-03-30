Рада звільнила Уманського і Ємця, але не змогла їх замінити
Про це повідомляє RegioNews.
Зокрема, відставку міністра фінансів підтримали 249 народних депутатів, а голови МОЗ - 271.
Водночас надрепи провалили голосування за призначенни нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.
Так, "за" призначення Марченка проголосували лише 223 нардепи (проект постанови №3282), а за Степанова - 217 (проект постанови №3284), що є недостатнім для обрання.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський покидають свої посади.
23 березня нардепи від "ЄС" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець має намір оголосити про свою відставку.
Повідомлялося, що 30 березня відбудеться позачергове пленарне засідання парламенту, в ході якого планують проголосувати за звільнення міністрів охорони здоров'я та фінансів.
Також повідомлялось, що за два роки Ємець заробив трохи більше двох мільйонів гривень, а його родина придбали майна на десятки мільйонів.
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