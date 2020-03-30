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30 марта 2020, 15:12 31

Верховная Рада не поддержала изменения в государственный бюджет

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30 марта 2020, 15:12 31
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Верховная Рада Украины в ходе внеочередного пленарного заседания 30 марта не поддержала проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год
Фото: flickr
Верховная Рада Украины в ходе внеочередного пленарного заседания 30 марта не поддержала проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год

Об этом сообщает RegioNews.

За проект закона с регистрационным номером 3279 проголосовали 223 народных депутата. Он был направлен в комитет Верховной Рады для подготовки на повторное первое чтение.

Также парламент проголосовал за сокращение сроков подготовки к первому чтению и подачи альтернативных законопроектов.

Данный документ предлагает увеличить дефицит бюджета в 298,4 млрд грн, предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом объемом 97,1 млрд грн, а также сокращение расходов бюджета.

Законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в воскресенье, 29 марта, 30 марта его текст был обнародован и одобрен профильным комитетом.

30 марта состоялось внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого были отправлены в отставку министры здравоохранения и финансов.

Правительство Украины предлагало Верховной Раде изменения в государственный бюджет, в частности уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн.

Также Кабмин предлагает обнулить финансирования местных выборов 2020 года, уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.


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