Верховная Рада не поддержала изменения в государственный бюджет
Об этом сообщает RegioNews.
За проект закона с регистрационным номером 3279 проголосовали 223 народных депутата. Он был направлен в комитет Верховной Рады для подготовки на повторное первое чтение.
Также парламент проголосовал за сокращение сроков подготовки к первому чтению и подачи альтернативных законопроектов.
Данный документ предлагает увеличить дефицит бюджета в 298,4 млрд грн, предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом объемом 97,1 млрд грн, а также сокращение расходов бюджета.
Законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в воскресенье, 29 марта, 30 марта его текст был обнародован и одобрен профильным комитетом.
30 марта состоялось внеочередное пленарное заседание парламента, в ходе которого были отправлены в отставку министры здравоохранения и финансов.
Правительство Украины предлагало Верховной Раде изменения в государственный бюджет, в частности уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн.
Также Кабмин предлагает обнулить финансирования местных выборов 2020 года, уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.
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