Верховная Рада не поддержала изменения в государственный бюджет

Верховная Рада Украины в ходе внеочередного пленарного заседания 30 марта не поддержала проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год

Фото: flickr

Верховная Рада Украины в ходе внеочередного пленарного заседания 30 марта не поддержала проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год

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