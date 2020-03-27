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27 березня 2020, 15:25 2

Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету

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27 березня 2020, 15:25 2
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Уряд України вніс у парламент проект постанови про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Уряд України вніс у парламент проект постанови про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради.

Згідно статусу документа №3269, він був зареєстрований у парламенті 27 березня і вже переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, текст постанови поки відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, 26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.

18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.


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