Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету

Уряд України вніс у парламент проект постанови про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Уряд України вніс у парламент проект постанови про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради. Згідно статусу документа №3269, він був зареєстрований у парламенті 27 березня і вже переданий на розгляд керівництву. Зазначимо, текст постанови поки відсутній на сайті Ради. Нагадаємо, 26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет. 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.

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