Верховна Рада України на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів

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Верховна Рада України на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Як розповіли виданню депутати фракції "Слуга народу”, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища може стати Ольга Буславець. Вона очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Крісло міністра культури може зайняти генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско.

Також ідеться про зміну міністра охорони здоров’я. Іллю Ємця може замінити колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

"Степанов під питанням, багато проти”, – зазначило джерело в монобільшості.

також обговорювалася можливість звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського. Багато депутатів були незадоволені запропонованим варіантом секвестру бюджету. Однак, за словами співрозмовників у Раді, на цей час рішення не ухвалено.

Депутати уточнили, що остаточно кандидатури нових міністрів повинні бути представлені перед позачерговим засіданням Ради.

"На зборах фракції з президентом в п’ятницю прізвища не обговорювалися”, – уточнив один з них.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання у понеділок, 30 березня.

26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.

Також депутати фракції "Голосу" підготували Проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я.

Раніше ЗМІ писали, що найближчим часом очікується звільнення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.