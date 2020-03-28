В понедельник Верховная Рада может принять трех министров
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Как рассказали изданию депутаты фракции "Слуга народа", министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.
Кресло министра культуры может занять генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.
Также речь идет о смене министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
"Степанов под вопросом, много против", - отметил источник в монобольшинстве.
Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского. Многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета. Однако, по словам собеседников в Совете, на данный момент решение не принято.
Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Совета.
"На собрании фракции с президентом в пятницу фамилии не обсуждались", - уточнил один из них.
Напомним, Верховный совет соберется на внеочередное заседание в понедельник, 30 марта.
26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.
Также депутаты фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения.
Ранее СМИ писали, что в ближайшее время ожидается увольнение министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.
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