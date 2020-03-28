Верховная Рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры трех министров

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Верховная Рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры трех министров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказали изданию депутаты фракции "Слуга народа", министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Кресло министра культуры может занять генеральный директор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

Также речь идет о смене министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, много против", - отметил источник в монобольшинстве.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского. Многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета. Однако, по словам собеседников в Совете, на данный момент решение не принято.

Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Совета.

"На собрании фракции с президентом в пятницу фамилии не обсуждались", - уточнил один из них.

Напомним, Верховный совет соберется на внеочередное заседание в понедельник, 30 марта.

26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.

Также депутаты фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения.

Ранее СМИ писали, что в ближайшее время ожидается увольнение министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.