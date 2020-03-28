Раді не пропонували ввести надзвичайний стан в Україні, - Разумков
Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Введення надзвичайного стану має ініціювати Кабінет міністрів, заявив спікер парламенту Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу".
За словами Разумкова, введення надзвичайного стану має ініціювати уряд, після чого президент внесе відповідну пропозицію в парламент.
"Станом на сьогодні пропозиції про введення надзвичайного стану немає. Процедура надзвичайного стану в цьому випадку наступна: якщо зазвичай це робить РНБО, робить пропозицію президенту, президент направляє указ до ВР. В цьому випадку це робить Кабінет міністрів, адже це пов’язано з епідеміологічною ситуацією в державі. Після того, як це надійде до президента, президент направить це в Верховну раду. Поки що таких ініціатив ні від уряду, ні від президента не було", - заявив він.
Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання у понеділок, 30 березня.
26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.
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