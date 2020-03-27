Міністрів охорони здоров'я та фінансів можуть звільнити - ЗМІ

Найближчим часом очікується звільнення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського

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Найближчим часом очікується звільнення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу", передає RegioNews.

Зазначається, що новим міністром охорони здоров'я можуть призначити колишнього керівника Одеської ОДА Максима Степанова.

Видання пише, що 27 березня він проходив співбесіду в Офісі президента.

Причиною можливого звільнення міністра фінансів називають невдалий секвестр держбюджету.

Нагадаємо, 23 березня у своїх Telegram-каналах народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець має намір оголосити про свою відставку.

Також повідомлялось, що за два роки Ємець заробив трохи більше двох мільйонів гривень, а його родина придбали майна на десятки мільйонів.