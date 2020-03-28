Депутати фракції "Голосу" підготували Проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я

Депутати фракції "Голосу" підготували Проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт партії "Голос" та на "Інтерфакс-Україна".

Автори документу вимагають звільнити Ємця на найближчій позачерговій сесії парламенту.

"Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Перешкоджав впровадженню другого етапу медичної реформи. Намагався поставити смотрящого до ДП "Медичні закупівлі України". За це він повинен понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи", — заявила народна депутатка Ольга Стефанишина.

"Чутки про відставку пана Ємця ходять уже не перший день, але досі немає певності у тому, що його звільнення будуть ініціювати на позачерговому засіданні парламенту у понеділок. "Голос" вимагає ухвалити постанову саме 30 березня і звільнити Іллю Ємця", - йдеться на сайті.

"Ми зареєстрували (проєкт постанови. - Ред.) буквально декілька годин тому", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Голосу" в суботу.

Нагадаємо, 23 березня у своїх Telegram-каналах народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко і від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець має намір оголосити про свою відставку.

Також повідомлялось, що за два роки Ємець заробив трохи більше двох мільйонів гривень, а його родина придбали майна на десятки мільйонів.