22:18  26 березня
В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ
20:42  26 березня
Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
21:20  26 березня
МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 21:49 4

Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи - Зеленський

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 21:49 4
Читайте также на русском языке
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції
Фото: BelarusMID
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

Повідомляється, що було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі та взаємне звільнення утримуваних осіб.

В Офісі Президента також повідомили, що українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу.

"Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб. Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії", - йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що під час засідання жодних документів підписано не було.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.


Володимир Зеленський Офіс президента мінські угоди
Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
26 березня 2020, 20:42
Зеленський закликав депутатів не боятися вірусу і працювати
26 березня 2020, 20:09
Зеленський: 27 березня Україна повністю закриває кордони
26 березня 2020, 19:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »