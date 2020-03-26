Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи - Зеленський
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.
Повідомляється, що було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі та взаємне звільнення утримуваних осіб.
В Офісі Президента також повідомили, що українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу.
"Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб. Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії", - йдеться в повідомленні.
Зазанчається, що під час засідання жодних документів підписано не було.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.
При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.
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