Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи - Зеленський

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції

Фото: BelarusMID

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у четвер, 26 березня у форматі відеоконференції

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

Повідомляється, що було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі та взаємне звільнення утримуваних осіб.

В Офісі Президента також повідомили, що українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу.

"Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб. Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії", - йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що під час засідання жодних документів підписано не було.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.