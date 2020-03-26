Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы - Зеленский

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе произошло в четверг, 26 марта в формате видеоконференции

Фото: BelarusMID

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе произошло в четверг, 26 марта в формате видеоконференции

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

Сообщается, что обсуждалась ситуацию с безопасностью на Донбассе и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

В Офисе Президента также сообщили, что украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

"Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участках разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания никаких документов подписано не было.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.