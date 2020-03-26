Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы - Зеленский
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.
Сообщается, что обсуждалась ситуацию с безопасностью на Донбассе и взаимное освобождение удерживаемых лиц.
В Офисе Президента также сообщили, что украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.
"Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участках разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время заседания никаких документов подписано не было.
Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
- 22:18 26 марта В Украине уже 196 случаев коронавируса - Минздрав
- 21:59 26 марта АМКУ расследует подорожание продуктов в Киеве
- 21:49 26 марта Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы - Зеленский
- 21:20 26 марта МВФ готов дать Украине $8 млрд в случае принятия "антиколомойського закона"
- 20:55 26 марта В Черновицкой области подтвердили еще пять случаев COVID-19
- 20:42 26 марта Зеленский призвал глав фракций прийти в субботу в парламент
- 18:57 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида