Коронавірус: Київрада переходить на засідання онлайн
Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає RegioNews.
Зазначається, що рішення підтримали 74 депутати Київради.
"Ми зможемо працювати і зможемо приймати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці", - сказав мер Києва Віталій Кличко.
Відомо, що проводити онлайн-голосування Київрада буде до 1 вересня 2020 року.
"Ми не можемо зупинити життєдіяльність міста. І сьогодні ми зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти ряд важливих бюджетних рішень. Київрада не може зупинити свою роботу", - додав мер.
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Нагадаємо, бюджетна комісія Київради розглянула запити нардепів на виділення коштів для придбання пасхальних кексів.
У четвер, 26 березня Київська міська рада розпочала пленарне засідання в закритому режимі без журналістів та громадськості.
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