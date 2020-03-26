Коронавірус: Київрада переходить на засідання онлайн

Під час дії режиму надзвичайної ситуації засідання Київської міської ради та комісій будуть проходити в онлайн-режимі

Фото: kmr.gov.ua

Під час дії режиму надзвичайної ситуації засідання Київської міської ради та комісій будуть проходити в онлайн-режимі

Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що рішення підтримали 74 депутати Київради.



"Ми зможемо працювати і зможемо приймати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці", - сказав мер Києва Віталій Кличко.



Відомо, що проводити онлайн-голосування Київрада буде до 1 вересня 2020 року.



"Ми не можемо зупинити життєдіяльність міста. І сьогодні ми зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти ряд важливих бюджетних рішень. Київрада не може зупинити свою роботу", - додав мер.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, бюджетна комісія Київради розглянула запити нардепів на виділення коштів для придбання пасхальних кексів.

У четвер, 26 березня Київська міська рада розпочала пленарне засідання в закритому режимі без журналістів та громадськості.