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26 березня 2020, 18:44 2

Коронавірус: Київрада переходить на засідання онлайн

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26 березня 2020, 18:44 2
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Під час дії режиму надзвичайної ситуації засідання Київської міської ради та комісій будуть проходити в онлайн-режимі
Фото: kmr.gov.ua
Під час дії режиму надзвичайної ситуації засідання Київської міської ради та комісій будуть проходити в онлайн-режимі

Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що рішення підтримали 74 депутати Київради.

"Ми зможемо працювати і зможемо приймати вкрай важливі рішення для забезпечення життєдіяльності столиці", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Відомо, що проводити онлайн-голосування Київрада буде до 1 вересня 2020 року.

"Ми не можемо зупинити життєдіяльність міста. І сьогодні ми зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти ряд важливих бюджетних рішень. Київрада не може зупинити свою роботу", - додав мер.

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Нагадаємо, бюджетна комісія Київради розглянула запити нардепів на виділення коштів для придбання пасхальних кексів.

У четвер, 26 березня Київська міська рада розпочала пленарне засідання в закритому режимі без журналістів та громадськості.


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