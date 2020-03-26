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26 березня 2020, 18:46 1

На Донбасі почали тестувати військових на коронавірус

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26 березня 2020, 18:46 1
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Превентивне масове тестування військових на коронавірус почалося на Донбасі, першими пройшли тест військовослужбовці, які мають симптоми ГРВІ
Фото: АрміяInform
Превентивне масове тестування військових на коронавірус почалося на Донбасі, першими пройшли тест військовослужбовці, які мають симптоми ГРВІ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на урядовий портал.

Відомо, що один з благодійних фондів передав одну тисячу наборів для ПЛР-тестування на коронавірус до військового госпіталю в Донецькій області.

Спочатку тести будуть проведені для військовослужбовців із симптомами ГРВІ та тих, хто контактував з підтвердженими випадками. Під першу хвилю перевірок потраплять прес-офіцери, офіцери управління військової служби правопорядку, командири частин і підрозділів.

Результати лабораторних досліджень буде отримувати безпосередньо медична служба ООС. Масовим тестуванням військових мають намір покрити всю лінію розмежування на Донбасі. Наразі тестування почалося з Маріуполя.

Нагадаємо, саме у Маріуполі виявили перший підтверджений випадок коронавірусу у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що в Об’єднаних силах немає випадків захворювання на коронавірус.

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