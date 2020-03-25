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25 березня 2020, 08:54 23

Коронавірус в Києві: число хворих зросло до 31 - Кличко

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25 березня 2020, 08:54 23
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Кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 31 особи. За добу підтвердилися ще три випадки захворювання
Фото: prm.ua
Кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 31 особи. За добу підтвердилися ще три випадки захворювання

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на мера Києва Віталія Кличко у Facebook.

За його словами, ввечері 24 березня отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

"Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ", - написав мер.

Як зазначив Кличко, Київський міський лабораторний центр МОЗ перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.

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Нагадаємо, станом на 23 березня у Києві кількість заражених коронавірусом становила 28 осіб.


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