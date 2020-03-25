Коронавірус в Києві: число хворих зросло до 31 - Кличко
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на мера Києва Віталія Кличко у Facebook.
За його словами, ввечері 24 березня отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
"Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ", - написав мер.
Як зазначив Кличко, Київський міський лабораторний центр МОЗ перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 23 березня у Києві кількість заражених коронавірусом становила 28 осіб.
- 11:19 25 березня Україна вивезе росіян з країни спецпотягом
- 11:19 25 березня Президент призначив нових голів РДА на Кіровоградщині
- 11:17 25 березня Карантин: Буковель припиняє зимовий сезон
- 11:16 25 березня Борис Патон покине пост президента НАНУ
- 11:04 25 березня Курс валют на 25 березня: гривня відновила зростання
- 11:04 25 березня Мешканка Ірпеня, яку було госпіталізовано з підозрою на СOVID-19, народила хлопчика
- 10:54 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ