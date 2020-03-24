Кличко прокоментував різке здорожчання продуктів у столиці
Про це він заявив під час брифінгу 24 березня, передає RegioNews.
Він закликав підприємців не підвищувати ціни на продукти і додав, що буде звертатися до Антимонопольного комітету України щодо цього питання.
"Ми розуміємо, який великий ажіотаж на сьогодні є в нашому місті. Люди сьогодні дуже стурбовані, йдуть до супермаркетів і запасаються продуктами харчування і товарами першої необхідності, а окремі торгові мережі користуються цим для заробітку", – сказав він.
Він зазначив, що складно усім і не треба наживатися на людях у такий складний час.
"Як міська влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому я хочу звернутися до Антимонопольного комітету обов'язково звернути увагу і втрутитися в ситуацію", - сказав кличко.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
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