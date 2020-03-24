Кличко прокоментував різке здорожчання продуктів у столиці

Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину

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Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину

Про це він заявив під час брифінгу 24 березня, передає RegioNews.

Він закликав підприємців не підвищувати ціни на продукти і додав, що буде звертатися до Антимонопольного комітету України щодо цього питання.

"Ми розуміємо, який великий ажіотаж на сьогодні є в нашому місті. Люди сьогодні дуже стурбовані, йдуть до супермаркетів і запасаються продуктами харчування і товарами першої необхідності, а окремі торгові мережі користуються цим для заробітку", – сказав він.

Він зазначив, що складно усім і не треба наживатися на людях у такий складний час.

"Як міська влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому я хочу звернутися до Антимонопольного комітету обов'язково звернути увагу і втрутитися в ситуацію", - сказав кличко.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".