13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 13:41 27

Кличко прокоментував різке здорожчання продуктів у столиці

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 13:41 27
Читайте также на русском языке
Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину
Фото: telegram
Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину

Про це він заявив під час брифінгу 24 березня, передає RegioNews.

Він закликав підприємців не підвищувати ціни на продукти і додав, що буде звертатися до Антимонопольного комітету України щодо цього питання.

"Ми розуміємо, який великий ажіотаж на сьогодні є в нашому місті. Люди сьогодні дуже стурбовані, йдуть до супермаркетів і запасаються продуктами харчування і товарами першої необхідності, а окремі торгові мережі користуються цим для заробітку", – сказав він.

Він зазначив, що складно усім і не треба наживатися на людях у такий складний час.

"Як міська влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому я хочу звернутися до Антимонопольного комітету обов'язково звернути увагу і втрутитися в ситуацію", - сказав кличко.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".


Віталій Кличко карантин Київ
Кличко допустив посилення карантину у Києві
24 березня 2020, 13:20
У Києві створили сервіс "Підвези лікаря"
24 березня 2020, 12:44
Життя на карантині: МОЗ підключив до доставки продуктів Rozetka
24 березня 2020, 10:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »