В Україні заборонили експорт спирту
Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
"Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, встановлять пости контролю.
Вони перевірятимуть, куди та кому відвантажується спирт.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.
- 18:24 23 березня На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
- 18:23 23 березня СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
- 18:20 23 березня Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
- 18:15 23 березня МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
- 18:14 23 березня Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
- 18:04 23 березня Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину
- 15:50 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ