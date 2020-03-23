В Україні заборонили експорт спирту

Кабінет міністрів в ході позачергового засідання 23 березня заборонив до 1 червня 2020 року експорт етилового спирту з території України

Фото: telegram

Кабінет міністрів в ході позачергового засідання 23 березня заборонив до 1 червня 2020 року експорт етилового спирту з території України

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, встановлять пости контролю.

Вони перевірятимуть, куди та кому відвантажується спирт.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.