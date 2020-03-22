Шмигаль: Уряд готує готує план підтримки економіки

Український Уряд працює над підготовкою плану із підтримки економіки держави

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Український Уряд працює над підготовкою плану із підтримки економіки держави

Про це у своєму відеозверненні заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Обставини, в яких опинилась Україна та й увесь світ, змінюють наше життя. Ми маємо адаптуватись до нових реалій, жертвувати звичками на якийсь час, пристосовуватись до нових правил поведінки", - сказав він.

На думку глави Уряду, щоб подолати коронавірус, доведеться відмовитись від багатьох звичних речей.

Шмигаль зазначив, що за таких умов Уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки, тому Кабінет міністрів створює "стабілізаційний фонд".

"Ми ведемо перемовини з країнами та міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо Стабілізаційний фонд. Ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів й розробляємо план підтримки економіки", - додав Прем'єр-міністр.

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