В Украине запретили экспорт спирта
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины", - говорится в сообщении.
Он отметил, что на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, установят посты контроля.
Они будут проверять, куда и кому отгружается спирт.
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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".
ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.
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