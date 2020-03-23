В Украине запретили экспорт спирта

Кабинет министров в ходе внеочередного заседания 23 марта запретил до 1 июня 2020 года экспорт этилового спирта с территории Украины

Фото: telegram

Кабинет министров в ходе внеочередного заседания 23 марта запретил до 1 июня 2020 года экспорт этилового спирта с территории Украины

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины", - говорится в сообщении.

Он отметил, что на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, установят посты контроля.

Они будут проверять, куда и кому отгружается спирт.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.