МОЗ пропонує платити медикам, які борються з Covid-19, погодинно

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні вірусу COVID-19

Фото: facebook/moz.ukr

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні вірусу COVID-19

Як передає RegioNews, про це очільник відомства заявив в інтерв’ю "112 Каналу".

"На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають", - сказав він.

За його словами, в умовах поширення COVID-19 лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

"Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо зокрема і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами", - резюмував Ємець.

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Нагадаємо, також Ємець заявляв, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.