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23 березня 2020, 14:24 2

У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус

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23 березня 2020, 14:24 2
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Частину експрес-тестів на коронавірус передадуть бригадам екстреної медичної допомоги
Фото: скрін з відео
Частину експрес-тестів на коронавірус передадуть бригадам екстреної медичної допомоги

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 23 березня під час онлайн-брифінгу.

"Вчора в нас з’явилася інформація про те, що тестування експрес-тестами буде проводитися бригадами екстреної медичної допомоги. Так, вона буде проводитися, але у виключних випадках, коли вони будуть виїжджати в екстренних випадках на надання ургентної допомоги хворим", - розповів він.

За словами Ляшка, екстрена медична допомога не повинна і не буде використовуватися по дзвінку на приїзд для тестувань.

"Вона функціонує для інших цілей, тому, будь ласка, не зловживайте дзвінками на екстрену медичну допомогу. Звертайтеся тільки у випадках, коли цього потребуєте. Відволікаючи екстрену медичну допомогу, ми в цей час можемо не врятувати комусь життя саме там, де вона була необхідна", - додав лікар.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


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