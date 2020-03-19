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19 березня 2020, 09:46 9

Дуда пообіцяв Зеленському допомогти українцям у Польщі повернутися додому

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19 березня 2020, 09:46 9
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Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з польським колегою Анджеєм Дудою координацію зусиль по запобіганню негативних наслідків для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавіруса
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з польським колегою Анджеєм Дудою координацію зусиль по запобіганню негативних наслідків для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський поінформував про заходи, що вживаються Україною з метою збереження здоров'я людей.

Також він подякував Дуді за надання польськими медичними установами безплатної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 в Польщі.

У відповідь Дуда запевнив, що польська сторона зробить все необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний і повітряний транспорт.

Сторони домовилися надалі продовжити контакти на вищому рівні.

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Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Понад 50 тисяч з них – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.


коронавірус Украина Володимир Зеленський Польша Анджей Дуда
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