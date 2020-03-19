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19 марта 2020, 09:46 6

Дуда пообещал Зеленскому помочь украинцам в Польше вернуться домой

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19 марта 2020, 09:46 6
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой координацию усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой координацию усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей.

Также он поблагодарил Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.

В ответ Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

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По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Более 50 тысяч из них - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.


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