Шмыгаль распорядился установить контроль над ценами на перевозки
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, передает RegioNews.
Он отметил, что нельзя зарабатывать деньги на ситуации, а многие перевозчики стали спекулировать на ценах, что осложнило возвращение украинцев домой.
"Руководству облгосадминистраций совместно с нацполицией - проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали космические цены", - говорится в сообщении.
По поручению Премьер-министра Минсоцполитики, Минфин и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должны просчитать механизм компенсации гражданам расходов на оплату коммунальных услуг на время введенного в Украине карантина.
Также он заявил, что главы ОГА должны обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов эвакуированных в Украину граждан. При этом вывоз должен осуществляться в транспортных средствах с 10 людьми в салоне.
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Напомним, Кабмин разработает закон о передаче полномочий управления страной от одного органа власти к другому в случае эпидемии.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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