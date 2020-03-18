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18 березня 2020, 15:21 31

Шмигаль доручив розробити закон, який дозволить президенту оголосити надзвичайний стан

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18 березня 2020, 15:21 31
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Кабмін розробить закон про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії
Фото: Cторінка Дениса Шмигаля у Facebook
Кабмін розробить закон про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету міністрів в середу, 18 березня, повідомляє Укрінформ, пише RegioNews.

"Мін'юсту розробити закон на уповноваження президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді України. Хтось в державі має оголошувати надзвичайний стан. Прошу такий законопроєкт спільно з ВР підготувати і на час епідемії коронавірусу мати змогу передавати повноваження. ...Зараз при таких викликах треба розробити законопроєкт, який дасть змогу від одного органу влади до іншого передавати повноваження, управляти країною, бо ми не знаємо, які наслідки можуть бути: чи Верховна Рада може бути заблокована, чи Кабмін, чи Президент. Невідомо хто не зможе працювати через хворобу”, - сказав Шмигаль.

Також він доручив опрацювати і підготувати пакет законопроєктів, які будуть винесені на позачергове засідання Верховної Ради щодо змін до закону про карантин, зміни в регламент роботи парламенту, зокрема щодо можливості дистанційної роботи і дистанційного голосування.

Також Міністерству фінансів доручено опрацювати пропозиції до законопроєкту щодо формування державного стабілізаційного фонду в межах цього пакету законопроєктів.


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