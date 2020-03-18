Херсонська облрада виділила 22 млн грн на придбання апаратів ШВЛ

На позачерговій сесії Херсонської облради депутати ухвалили виділення 22 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Фото: Мост

На позачерговій сесії Херсонської облради депутати ухвалили виділення 22 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Відповідне рішення прийняте 18 березня, у ході позачергової XXXІІІ сесії, повідомляє RegioNews з посиланням на Мост.

За рахунок цих коштів планується придбати 18 апаратів штучної вентиляції легень та спецкостюми для лікарів.

За інформацією директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктора Короленка, вже завтра ввечері швидкі тести на виявлення вірусу будуть завезені до обласної лікарні.

Також вже сьогодні в область привезено понад 25 тис. медичних масок, які будуть роздані по опорних медичних закладах.

Екстрена медична допомога працює в цілодобовому режимі. В той же час, директор Департаменту охорони здоров'я закликав жителів міста та області не спекулювати на цій ситуації та не викликати швидкі задля "перевірок" та забави, оскільки один виїзд спеціалізованої бригади коштує 7 тис. грн. В разі таких випадків на осіб накладатимуться чималі штрафи.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні виділять 13 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Нагадаємо, що у Херсоні чоловік обдурив медиків, що хворий коронавірусом, щоб до нього додому приїхала "швидка".

Так, у церквах Херсонщини радять пришожанам не прикладатися до ікон та не обійматися.

Нагадаємо, що херсонці обурені бездіяльністю міської влади в умовах карантину