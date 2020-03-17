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17 березня 2020, 19:52 6

МОЗ обмежує доступ до своїх приміщень

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17 березня 2020, 19:52 6
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В рамках боротьби із розповсюдженням коронавірусної інфекції МОЗ України обмежило доступ в свої адміністративні приміщення
Фото: facebook
В рамках боротьби із розповсюдженням коронавірусної інфекції МОЗ України обмежило доступ в свої адміністративні приміщення

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews
https://regionews.ua/

"Наказом міністра охорони здоров’я України тимчасово обмежено допуск до адміністративних споруд та службових приміщень міністерства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання та комісії міністерства будуть проводитись у режимі відеоконференції.

Допуск в адміністративні будівлі обмежено, за винятком народних депутатів України, їхніх помічників, членів уряду, працівників Секретаріату Кабінету міністрів України, керівників та заступників керівників центральних та інших органів виконавчої влади, посадових осіб організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, та працівників міністерства.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


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