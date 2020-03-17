Минздрав ограничивает доступ к своим помещениям
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
"Приказом министра здравоохранения Украины временно ограничен допуск к административным зданиям и служебным помещениям министерства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседания и комиссии министерства будут проводиться в режиме видеоконференции.
Допуск в административные здания ограничен, за исключением народных депутатов Украины, их помощников, членов правительства, работников Секретариата Кабинета министров Украины, руководителей и заместителей руководителей центральных и других органов исполнительной власти, должностных лиц организаций, относящихся к сфере управления Минздрава Украины, и работников министерства.
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.
В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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